В Ульяновской области убили семью с малолетними детьми. В преступлении подозревается покончивший с собой подросток

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве семьи в Ульяновской области.

Преступление произошло в одном из частных домов в селе Патрикеево, где были обнаружены тела трех взрослых и двух малолетних детей четырех лет.

По предварительной версии, убийство совершил 16-летний подросток, родственник погибших. Его тело было обнаружено около вышки сотовой связи, расположенной вблизи села.

По данным издания Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой написал, что намерен покончить жизнь самоубийством и «забрать с собой» всю семью.

В прокуратуре Ульяновской области «Интерфаксу» заявили, что проверяют версию о наличии психических заболеваний у подростка. При этом там отметили, что погибший был отличником и участником многих олимпиад, в том числе принимал участие в конкурсе «Умники и умницы».