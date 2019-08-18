В Свердловской области отключился энергоблок Белоярской АЭС

Энергоблок № 4 Белоярской атомной электростанции, расположенной в Свердловской области, остановлен утром 18 августа действием автоматической защиты.

«Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу», — сообщается на сайте «Росэнергоатома».

Третий энергоблок АЭС продолжает работу согласно графику нагрузок.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в окрестностях Белоярской АЭС в связи с инцидентом не повышался и «находится на уровне естественного природного фона».

Белоярская АЭС была введена в работу в апреле 1964 года. Два ее первых энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах уже выработали свой ресурс и окончательно остановлены.

Третий энергоблок Белоярской АЭС был запущен в 1980 году, а четвертый действует с 2015 года. Как говорится на сайте «Росэнергоатома», это два крупнейших в мире энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах.

В июле 2019 года четвертый энергоблок также отключался из-за срабатывания автоматического защитного механизма.