В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People

Житель Омска, приехавший на фестиваль электронной музыки Alfa Future People в Нижегородской области, умер, предположительно, от передозировки наркотиками, сообщают местные издания «Pro Город НН» и «Нижний Новгород online».

18 августа в соцсетях стал распространяться снимок с музыкального фестиваля, на котором запечатлен якобы мертвый человек, лежащий в грязи. Организаторы Alfa Future People заявили, что фотография является фейком. В то же время они подтвердили гибель одного из посетителей фестиваля. По их словам, инцидент произошел в ночь на 18 августа в поселке Большое Козино в полукилометре от места проведения фестиваля.

«Нам очень жаль, что погибшим оказался человек, ранее посетивший фестиваль. Неизменной позицией AFP является поддержание здорового образа жизни… Если версия об отравлении наркотическими веществами подтвердится, то это будет первым случаем за шесть лет проведения фестиваля. Мы крайне негативно относимся к любым стимулирующим веществам и всегда принимаем максимальные меры к досмотру гостей», — заявили организаторы в комментарии «Pro Город НН».

В МВД по Нижегородской области пока не комментировали данные о гибели посетителя фестиваля.

Alfa Future People, называющий себя международным фестивалем современной музыки и технологий, с 2014 года проходит в окрестностях села Большое Козино при поддержке Альфа-банка. В этом году на фестивале, проходящем с 16 по 18 августа, заявлены выступления более 100 диджеев.