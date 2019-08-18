В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столб. Пострадали 15 человек

15 граждан Китая пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».

По данным столичной ГИБДД, утром 18 августа на пересечении Первой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов автобус, перевозивший туристов из Китая, врезался в мачту городского освещения.

Всего в автобусе находились 32 человека. Бригада скорой помощи зафиксировала у пострадавших ссадины и ушибы, госпитализация никому не потребовалась.

Источник агентства называет виновником аварии водителя автобуса. По одной из версий, ему могло стать плохо за рулем.