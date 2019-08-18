При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 60 человек

По крайней мере 63 человека погибли и еще 182 получили ранения в результате теракта в столице Афганистана, сообщает Reuters.

Взрыв произошел вечером 17 августа во время свадебной церемонии в отеле на западе Кабула. По данным МВД страны, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. На свадьбе присутствовали не менее тысячи человек. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за теракт. Представители движения «Талибан» отрицают свою причастность ко взрыву и осуждают теракт.