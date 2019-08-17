В Петербурге задержали активиста из-за сообщения о подготовке массовых беспорядков. Спустя три часа его отпустили
Источник: МБХ медиа
Надежный источник
Обновление. Полиция отпустила Сергея Беляева спустя чуть более чем три часа после задержания. У него изъяли четыре плаката, подготовленные к одиночным пикетам в Петербурге.
Полиция Петербурга задержала активиста «Бессрочного протеста» Сергея Беляева, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на слова задержанного.
Полицейские заявили Беляеву, что задержали его из-за сообщения о том, что он готовится к организации массовых беспорядков. Активиста доставили в отдел полиции № 5.
В 14 часов 17 августа в Петербурге у Гостиного двора начнется серия одиночных пикетов за свободные выборы. На месте дежурят полицейские.