В Перми пассажирский автобус врезался в магазин. Один человек погиб, около 20 пострадали

Один человек погиб и еще 24 пострадали после того, как пассажирский автобус врезался в стену магазина в Перми, сообщает 59.ru. Среди пострадавших восемь детей.

В администрации Перми официально сообщили, что погибла одна женщина, пострадали еще 17 человек.

Авария произошла на въезде в район Гайва. По информации издания, автобус врезался в стену из-за того, что у него «повело колесо». В момент аварии в автобусе ехали 59 человек.

Внимание! На видео есть погибшие и раненые. Просим впечатлительных людей не смотреть этот материал.

В Перми автобус врезался в магазин newsHShD