В Перми пассажирский автобус врезался в магазин. Один человек погиб, около 20 пострадали
Источник: 59.ru
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Один человек погиб и еще 24 пострадали после того, как пассажирский автобус врезался в стену магазина в Перми, сообщает 59.ru. Среди пострадавших восемь детей.
В администрации Перми официально сообщили, что погибла одна женщина, пострадали еще 17 человек.
Авария произошла на въезде в район Гайва. По информации издания, автобус врезался в стену из-за того, что у него «повело колесо». В момент аварии в автобусе ехали 59 человек.
Внимание! На видео есть погибшие и раненые. Просим впечатлительных людей не смотреть этот материал.