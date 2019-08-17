Девять человек погибли и еще 10 пострадали при пожаре в отеле «Токио-Стар» в Одессе, сообщает «Украинская правда». По предварительной информации, люди погибли от отравления угарным газом.

Полиция рассматривает три версии случившегося, сообщил начальник полиции в Одесской области Олег Бех. Это поджог с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

«Украинская правда» отмечает, что двухэтажный отель располагается в здании бывшего трамвайного депо. В некоторых из 270 номеров отеля нет окон.

Обновление. В заметку добавлены новые данные о количестве погибших.