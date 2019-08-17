Режиссер кино и мультипликации, аниматор Ричард Уильямс умер в своем доме в Бристоле 16 августа, сообщает The Guardian со ссылкой на его семью. Уильямсу было 86 лет.

Richard Williams Productions / Scanpix / LETA

Ричард Уильямс известен по работе над анимацией в художественном фильме «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса. Он создал персонажей кролика Роджера и его супруги Джессики Рэббит.

За работу над фильмом о кролике Роджере аниматор получил два «Оскара» и одну премию BAFTA. За свою карьеру Уильямс трижды становился обладателем «Оскара» и столько же раз получал премию BAFTA.

Ричард Уильямс также работал над фильмами «Возвращение Розовой пантеры» и «Розовая пантера наносит новый удар».