Суд освободил по УДО Леонида Жегулева, осужденного по обвинению в хранении наркотиков

Предупреждение о возможном конфликте интересов. Леонид Жегулев — брат специального корреспондента «Медузы» Ильи Жегулева. В написании этой новости Илья Жегулев участия не принимал.

Льговский районный суд Курской области 15 августа удовлетворил прошение жителя Москвы Леонида Жегулева об условно-досрочном освобождении. Он выйдет из колонии 27 августа, рассказал его брат, спецкор «Медузы» Илья Жегулев.

В апреле 2018 года Леонида Жегулева приговорили к трем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков.

Жегулев мог подать на УДО в феврале 2019-го, но руководство колонии не давало ему поощрения. В апреле ему дали поощрение, после чего он подал прошение о досрочном освобождении. При этом руководство колонии тянуло с предоставлением документов в суд, рассказал Илья Жегулев.

Леонид Жегулев был задержан в ноябре 2016 года возле дома его матери в Москве. При обыске у него в кармане обнаружили 26 граммов гашиша, в квартире полицейские нашли еще около 100 граммов и весы. В качестве понятых полицейские пригласили своих знакомых.

Защита Жегулева настаивала на том, что наркотики были подброшены. Жегулев признал, что иногда курил марихуану, но не продавал ее. По российскому законодательству употребление наркотиков не является уголовным преступлением.