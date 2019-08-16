Сеть магазинов Sela сменила владельца. Сделка стала крупнейшей на российском рынке модной одежды

Российская сеть магазинов одежды Sela продана компании Melon Fashion Group (MFG), владеющей брендами Befree, Zarina и Love Republic, пишут «Ведомости».

Сумму сделки, в рамках которой MFG получила 278 магазинов Sela, стороны официально не раскрывают. В свою очередь гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сделка стала «крупнейшей в истории российского рынка fashion-ритейла». Sela он оценил в 600 миллионов рублей.

Новый владелец Sela уже разработал новую стратегию развития бренда. Под маркой Sela перестанут выпускать мужскую одежду, оставив столько женскую и детскую, а сеть переименуют в Sela moms & monsters, рассказал «Ведомостям» гендиректор MFG Михаил Уржумцев.

После приобретения Sela у MFG будет 857 магазинов, работающих в разных регионах России. По прогнозам «Infoline-аналитики», по итогам 2019 года группа MFG войдет в число 15 крупнейших продавцов одежды, обуви и аксессуаров в России (сейчас она на 20 месте). Первое место в этом сегменте занимает ГК «Спортмастер» (бренды «Спортмастер», Ostin, Columbia), за ним расположились Wildberries и Inditex (среди ее брендов Zara, Bershka и Stradivarius).

Sela была основана в 1991 году двоюродными братьями Борисом Остробродом и Аркадием Пекаревским/