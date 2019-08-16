ФСБ за полгода зафиксировала въезд в Россию 2,4 миллиона иностранцев с целью работы

За первые полгода 2019 года в Россию въехали 2,4 миллиона иностранцев, назвавших своей целью работу. Эти данные приводит РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.

918 тысяч из них были гражданами Узбекистана, 523 тысячи — Таджикистана, 265 тысяч — Киргизии, 164,6 — Украины, 105,3 тысячи — Казахстана. Из стран дальнего зарубежья въезжали с целью работы граждане Китая (50,2 тысячи), Германии (10,8 тысячи) и Турции (10,2 тысячи). Всего в первом полугодии в Россию, согласно данным ФСБ, въехали с разными целями более 15 миллионов иностранцев.

Данные погранслужбы ФСБ следует интерпретировать «осторожно», так как один и тот же человек, въехавший в страну несколько раз, будет учитываться в них как несколько человек , заявила РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономфака МГУ Ольга Чудиновских.

РБК отмечает, что в 2018 году ФСБ зафиксировало въезд в Россию более 32 миллионов человек, а Росстат, на основании учета МВД, всего 4,9 миллиона.

Как пишет РБК, ФСБ начало учитывать данные об иностранцах, въезжающих в Россию с целью работы, с 2019 года.