Абоненты «Ростелекома» из разных регионов России сообщили о проблемах с доступом в интернет
Источник: Downdetector
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Обновление. В «Ростелекоме» сообщили после 15 часов 16 августа, что устранили сбой в работе сети, пишет «Интерфакс».
Абоненты «Ростелекома» пожаловались на проблемы с интернетом, сообщается на сайте Downdetector. Сбой возник около 11 утра у абонентов из Москвы, Петербурга, Иркутска, Читы, Краснодара, Екатеринбурга и других городов страны.
В «Ростелекоме» сообщили, что произошла «массовая авария».