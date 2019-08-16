Абоненты «Ростелекома» из разных регионов России сообщили о проблемах с доступом в интернет

Обновление. В «Ростелекоме» сообщили после 15 часов 16 августа, что устранили сбой в работе сети, пишет «Интерфакс».

Абоненты «Ростелекома» пожаловались на проблемы с интернетом, сообщается на сайте Downdetector. Сбой возник около 11 утра у абонентов из Москвы, Петербурга, Иркутска, Читы, Краснодара, Екатеринбурга и других городов страны.

В «Ростелекоме» сообщили, что произошла «массовая авария».