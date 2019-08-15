В СК подали десятки заявлений из-за публикации персональных данных в телеграм-канале «Товарищ майор»

Следственный комитет зарегистрировал 37 заявлений о незаконной публикации персональных данных телеграм-каналом «Товарищ майор». Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«На подходе еще почти 50 обращений тех, кто нашел себя в этой базе и обратился в „Агору“ за помощью», — заявил он.

Ранее Чиков писал, что утечку можно квалифицировать, по его мнению, по статье УК «незаконный сбор и распространение сведений о личной жизни», а если материалы были получены из полиции, то и как злоупотребление должностными полномочиями.

9 августа «Товарищ майор» выложил базу с личными данными нескольких тысяч человек, многие из которых бывали на оппозиционных митингах в Москве. Утверждалось, что базу якобы вела и выложила команда Алексея Навального; сторонники оппозиционера это опровергли. В свойствах файла упоминалось ГУ МВД России по Москве.

Как выяснила «Медуза», аккаунт в телеграме, с помощью которого можно связываться с администрацией канала, зарегистрирован на телефон московского пиарщика Виталия Тайсаева. Тайсаев говорит, что сотрудничал с этим каналом раньше, не ведет его и не причастен к публикации базы данных.