В парикмахерской в подмосковных Котельниках открыли стрельбу

В подмосковных Котельниках неизвестный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в парикмахерской. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, предполагаемый преступник «закрылся внутри». По данным Mash, район оцеплен ОМОНом.

По данным «Интерфакса», пострадавших нет. «Причиной инцидента стала любовная драма между мужчиной и одной из работниц парикмахерской», —заявил источник, уточнив, что стрелявший пьян.

При этом источник «Интерфакса» сообщал о «стрельбе на поражение», источник ТАСС — о выстрелах в потолок.

Паблик «Котельники.Инфо» опубликовал видео, на котором сотрудники Росгвардии стоят около дома и кричат: «Оставь ружье здесь, выходи!» По данным паблика, «все работники и посетители покинули здание» и мужчина остался в помещении внутри.

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