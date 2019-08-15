Скотленд-Ярд: следы «Новичка» нашли в крови еще одного полицейского, работавшего по делу об отравлении Скрипалей
Следы нервно-паралитического вещества «Новичок» были найдены в крови еще одного полицейского, который работал по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заявили в Скотленд-Ярде.
Это показала криминалистическая экспертиза образца крови, взятого у него в марте 2018 года.
Признаки отравления «очень небольшим» количеством «Новичка» были обнаружены у полицейского сразу, следует из сообщения. Он получил медицинскую помощь и вернулся на службу.
Офицер, который пожелал остаться неназванным, является четвертым подтвержденным пострадавшим в результате «изначальной» атаки в Солсбери — после Скрипалей и полицейского Ника Бейли, заявили в Скотленд-Ярде. Еще два человека — Дон Стерджес и Чарли Роули — пострадали в июне 2018 года; Стерджес в результате отравления умерла.