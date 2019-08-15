«Ливерпуль» победил «Челси» по пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

Победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл победителя Лиги Европы «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА, который прошел в Стамбуле.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Победитель был определен по пенальти: в конце серии вратарь «Ливерпуля» Адриан отразил удар нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории судила преимущественно женская бригада арбитров под руководством француженки Стефани Фраппар.

«Ливерпуль» в четвертый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА.