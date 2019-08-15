Ходорковский объявил о создании группы поддержки гражданского общества в России

Михаил Ходорковский объявил о создании рабочей группы по поддержке гражданского общества в России.

В заявлении, опубликованном в фейсбуке Ходорковского, говорится, что группа будет «разрабатывать и реализовывать меры по поддержке гражданского общества России в борьбе за сменяемость власти, честные выборы, освобождение политзаключенных и свободу слова».

В списке задач группы, в числе прочего, заявлены: поддержка политических инициатив российских граждан в сфере конституционных акций прямого действия — митингов, шествий, пикетов, забастовок, а также внесение лиц, виновных в организации политических репрессий и участии в них в «список » с последующим обращением в правовые инстанции для начала судебного и иных легальных форм преследования.

Ходорковский призвал всех заинтересованных общественных деятелей, политиков и представителей гражданского общества принять участие в работе группы. Деятельность группы будет публичной, подчеркнул он, но имена ее участников не будут раскрываться, если это будет нести для них существенные риски.

Михаил Ходорковский — основатель «Открытой России», в рамках которой действует правозащитный проект. «Правозащита Открытки», сообщается на ее сайте, занимается «защитой людей, которых государство преследует за их взгляды, политическую и общественную деятельность».

Несколько организаций, связанных с Ходорковским, были признаны в России « ». У самой «Открытой России» такого статуса нет.