В США запретили провозить в самолетах некоторые модели MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели MacBook Pro, об отзыве которых ранее объявляла компания Apple.

Речь идет о партии 15-дюймовых макбуков с дисплеем Retina, выпущенных в середине 2015 года и продававшихся по февраль 2017 года. Компания Apple бесплатно меняет на этих ноутбуках батареи, поскольку было выявлено, что из-за перегрева они могут угрожать пожарной безопасности.

В авиационном ведомстве отметили, что разослали уведомление о запрете таких макбуков во все американские авиакомпании.