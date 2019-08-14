СК возбудил дело о пытках по жалобе задержанного в Сургуте

СК возбудил уголовное дело по факту причинения телесных повреждений одному из задержанных, находящихся в изоляторе временного содержания (ИВС) в Сургуте. Об этом Znak.com сообщили в управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

О деле стало известно на следующий день после того, как двое задержанных ИВС в Сургуте пожаловались на пытки члену Совета по правам человека при президенте РФ Андрею Бабушкину. У одного из задержанных проломлен череп, у второго «страшные ожоги» на ногах, было сказано на сайте СПЧ. При этом отмечалось, что телесные повреждения они получили до попадания в ИВС.

Согласно информации СК, по жалобе одного из двух задержанных, которые пообщались с Бабушкиным, еще в июле было возбуждено уголовное дело. По жалобе второго проводится проверка. «Оба факта стали известны еще до посещения ИВС Бабушкиным», — заявили в СК.

Источник ТАСС в силовых структурах ХМАО заявил, что Бабушкину, вероятно, пожаловались последователи организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ), арестованные в Сургуте в феврале по подозрению в . По словам собеседника ТАСС, жалобы могли поступить из СИЗО — хотя на сайте СПЧ утверждается, что Бабушкин услышал их в ИВС.