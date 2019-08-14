Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников жив. Он скрывается от боевиков

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который пропал в Сирии, жив и находится в убежище. Об этом РБК заявил помощник Мельникова Олег Ваганов.

По его словам, о судьбе Мельникова ему сообщили источники. В разговоре с «МБХ медиа» Ваганов уточнил, что речь идет про «местных арабов», которые сотрудничают с «Альтернативой».

Ваганов заявил, что Мельников скрывается, поскольку его ищут боевики. «Местные банды получили информацию о том, что в группе находится русский. Они устроили своего рода охоту. Есть информация, что за любую информацию о местонахождении Олега бандиты готовы заплатить», — сказал Ваганов.

Мельников перестал выходить на связь 8 августа, после того, как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб. Лидер «Альтернативы» должен был эвакуировать оттуда двоих детей гражданки Казахстана. По словам Ваганова, эта задача была выполнена.

Движение «Альтернатива» существует с 2011 года. Оно специализируется на помощи жертвам трудового рабства и сексуальной эксплуатации. В Сирии «Альтернатива» занимается, в частности, освобождением выходцев из России и других стран СНГ из семейного рабства.

Олег Мельников способствовал освобождению российского путешественника Константина Журавлева, который провел в плену у повстанческих группировок три года.

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