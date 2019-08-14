Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли. Ее строят уже 10 лет

Ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево снова перенесен.

Теперь открытие новой ВПП ожидается в конце 2020 года, сообщил «Интерфаксу» заместитель главы по строительству АО «Международный аэропорт Шереметьево» Сергей Папков.

«Уже не так много осталось времени ждать», — добавил он. С чем связан новый перенос сроков открытия новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево, Папков не сообщил.

Ранее представители Шереметьево заявляли, что третья ВПП, строительство которой начали в 2009 году, откроется в апреле 2019 года. Затем источники «Интерфакса» сообщали о планах открыть третью полосу с 1 сентября. Перенос сроков они объясняли необходимостью получить разрешительную документацию.

До 2015 года генподрядчиком строительства третьей ВПП в Шереметьево был «Инжтрансстрой», на тот момент входивший в «Базовый элемент» Олега Дерипаски и впоследствии обанкротившийся. Затем строительством полосы занялась «Трансстроймеханизация», входящая в группу «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

В декабре 2016 года «Коммерсант» писал, что строительство третьей ВПП в Шереметьево (тогда ее планировали сдать к началу ЧМ-2018) дополнительно требуется 13 миллиардов рублей. Стоимость всего проекта на тот момент, по данным издания, составляла 35,5 миллиарда рублей.