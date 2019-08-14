МИД РФ предложил упростить выдачу виз иностранным туристам

Министерство иностранных дел РФ предложило упростить процедуру выдачи российских виз иностранным туристам. Об этом говорится в уведомлении о подготовке соответствующего законопроекта на сайте . Текст проекта пока не опубликован.

Предлагается отменить требование о том, что для получения туристической визы иностранец должен показать приглашение от туроператора — вместо этого можно будет предъявлять подтверждение о бронировании гостиницы. Кроме того, МИД предлагает увеличить максимальный срок пребывания в России на основании туристической визы с одного месяца до полугода.

В уведомлении о подготовке законопроекта сказано, что он может вступить в силу уже в апреле 2020 года.

Директор туристической компании «Свой ТС» Сергей Войтович заявил «Интерфаксу», что предлагаемые новшества почти не скажутся на турпотоке в Россию, поскольку приглашение от туроператора можно легально купить в интернете за 1 евро. Что касается продления срока визы до полугода, Войтович отметил, что туристы редко приезжают в Россию на такой долгий срок.

В 2018 году Россию с туристическими целями посетили 24,5 миллиона иностранцев.