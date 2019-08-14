Любовь Соболь объявила о прекращении голодовки

Сотрудница ФБК Любовь Соболь сообщила о решении прекратить голодовку, которую она объявила 13 июля из-за недопуска на выборы в Мосгордуму.

Она пояснила, что делает это по просьбе матери Алексея Миняйло, который обучал сборщиков подписей в ее штабе. Миняйло из солидарности начал голодовку вместе с ней, а затем был арестован по обвинению в (виновным он себя не признает; какие конкретно действия ему вменяют, неизвестно).

«Теперь он в СИЗО. Без возможности получать качественную медицинскую помощь», — заявила Соболь. Она подчеркнула, что, по ее мнению, «никаких массовых беспорядков 27 июля не было».

Ранее близкие Алексея Миняйло просили Соболь прекратить голодовку ради него, указывая, что возможные последствия голодовки могут, в частности, затруднить его юридическую защиту.

14 августа Любовь Соболь упала в обморок в своем штабе, ей вызывали скорую помощь.