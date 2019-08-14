«Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Матч ТВ» отменил трансляцию игры

«Краснодар» обыграл «Порту» со счетом 3:2 во втором матче отборочного раунда Лиги чемпионов. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Порту».

Таким образом «Краснодар», который впервые участвует в Лиге чемпионов, вышел в плей-офф квалификации турнира. Следующим соперником российского клуба станет греческий «Олимпиакос».

Телеканал «Матч ТВ» отменил трансляцию матча «Порту» — «Краснодар». Как сообщает РБК, об этом было объявлено за минуту до начала игры (Sports.ru пишет про две минуты). Вместо этого канал начал показ матча «Аякс» — ПАОК.

«Матч ТВ» заявил, что клуб «Порту», которому принадлежат права на трансляцию игры, за полтора часа до ее начала изменил условия сделки и отказал каналу в доступе к сигналу.