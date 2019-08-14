Американские фондовые индексы упали на 3% на фоне опасений рецессии

Основные фондовые индексы США упали примерно на 3% 14 августа на фоне опасений рецессии, пишет Reuters.

Dow Jones Industrial Average упал на 3,05%, S&P — на 2,93%, Nasdaq Composite — на 3,02%. Для индекса Dow Jones, который упал на 800,49 пункта, падение стало крупнейшим с октября 2018 года.

Одним из факторов, с которым связывают падение, стало то, что уровень доходности 10-летних облигаций Минфина США ненадолго опустился ниже доходности двухлетних облигаций. Такие происшествия считаются надежными признаками грядущей рецессии; в последний раз такое происходило в 2007 году.

Падение произошло также на фоне новостей о снижении экономики Германии и замедлении экономического роста Китая.