Житель Ульяновска трижды пытался поджечь управление Роскомнадзора из-за блокировки пиратского сайта. Его приговорили к условному сроку

Житель Ульяновска Павел Копылов приговорен к полутора годам лишения свободы условно за попытку поджога регионального управления Роскомнадзора, сообщает Znak.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

Весной 2018 года Копылов трижды разбивал окна в здании Роскомнадзора и бросал внутрь бутылки с горючей смесью. Когда его наконец-то задержали, он заявил, что пытался таким образом отомстить ведомству за блокировку сайта с пиратским контентом.

Прокуратура требовала приговорить Копылова, обвиненного в уничтожении имущества путем поджога, к двум годам лишения свободы в колонии. Приговор к условному сроку сторона обвинения считает слишком мягким и собирается его оспорить.