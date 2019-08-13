В селе в Амурской области на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне изобразили солдат НАТО

В селе Дипкун Тындинского района Амурской области на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне после ремонта появилось изображение военнослужащих НАТО, сообщает «Амур.Инфо».

«Там полностью американская форма, американские автоматы М-16 — там все это четко видно. Оно в черно-белом формате, но очень четко все», — рассказал изданию депутат районного совета Валерий Ветелкин.

«Вроде картинку, которую прилепили, заказывали где-то в Благовещенске», — сообщил депутат. Местных жителей, добавил он, возмутило не только изображение военнослужащих НАТО, но и низкое качество ремонтных работ, проведенных к 9 мая.

В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области, куда обратился депутат, ему сообщили, что памятник в Дипкуне не стоит у них на учете. В районной администрации, в свою очередь, заявили, что с ними никто не согласовывал макет обновленного памятника, так как ремонт заказывал и оплачивал сельсовет.

После того, как о памятнике в Дипкуне написал «Амур.Инфо», а за ним еще несколько десятков СМИ, Тындинская городская прокуратура начала проверку, а изображение военнослужащих НАТО с монумента убрали.