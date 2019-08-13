Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата. Ранее власти Украины выслали из страны «российского разведчика»

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на МИД.

Это было сделано в ответ на высылку сотрудника генконсульства России во Львове, заявили в ведомстве. Там утверждают, что украинская сторона не предоставила никаких доказательств противоправной деятельности россиянина.

13 августа о высылке российского дипломата сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Ведомство назвало его «российским разведчиком», который работал под прикрытием генконсульства РФ во Львове. Как утверждается, он получал от местного жителя информацию про украинскую армию, правоохранительные органы и иностранных военных инструкторов на Украине.

По данным МИД РФ, украинские власти выслали российского дипломата еще в мае. «То, что Служба безопасности Украины три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине», — заявили в министерстве.