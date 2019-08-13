Кандидат в Мосгордуму Иван Жданов дошел до Верховного суда. Там тоже решили не проверять заявления избирателей в его поддержку

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда утвердила отказ допустить главу Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на выборы в Мосгордуму.

Как отмечает представляющий его интересы юрист Вячеслав Гимади, Верховный суд, как и предыдущие инстанции, не стал проверять заявления избирателей, которые готовы были подтвердить, что оставляли подписи в поддержку Жданова.

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