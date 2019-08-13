Мальчик, спасавший детей во время пожара в палаточном лагере «Холдоми», посмертно награжден орденом Мужества

11-летний Алексей Мартыненко из Комсомольска-на-Амуре, погибший при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества.

Как сообщается на сайте краевого правительства, указ о награждении мальчика «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», подписал президент РФ Владимир Путин.

Пожар в лагере «Холдоми», где отдыхали 189 детей, произошел 23 июля. В результате погибли четверо детей. Алексей Мартыненко помогал в эвакуации детей из горящей палатки и получил тяжелые ожоги, от которых позднее скончался в больнице.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования арестованы три человека: директор лагеря Максим Кузнецов, глава компании-владельца базы отдыха «Холдоми» Виталий Бурлаков и сотрудник управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, который проводил проверку в лагере.