Коммунисты пожаловались в СК на массовую фальсификацию подписей за провластных кандидатов в Мосгордуму

Шесть кандидатов в Мосгордуму от КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела из-за фальсификаций подписей за провластных кандидатов и нарушений при отказах кандидатам от оппозиции. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам действующего депутата Мосгордумы, кандидата по 44-му округу Елены Шуваловой, она получила множество жалоб от москвичей, подписи которых нашлись в подписных листах провластных кандидатов. «Используются персональные данные москвичей без их ведома, подделываются подписи. Эти действия покрываются окружными избирательными комиссиями при молчаливом одобрении Мосгоризбиркома», — заявила Шувалова.

Кандидат по 16-му округу Александра Андреева уточнила, что поддельными могут оказаться по меньшей мере 600 из 715 тысяч подписей зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

В приемной СКР сообщили о регистрации обращения коммунистов.

Члены КПРФ критиковали Мосгоризбирком за предвзятое отношение к кандидатам на выборах в Мосгордуму и требовали отправить в отставку главу комиссии Валентина Горбунова.

17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Партия не будет объединяться на этой акции с незарегистрированными кандидатами от несистемной оппозиции.

Среди 45 кандидатов, которых КПРФ выдвинула на выборы в Мосгордуму, зарегистрированы 44.