Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету главы российского Минобороны
Истребитель F-18 НАТО над Балтийским морем попытался приблизиться к самолету, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Самолет министра обороны летел из Калининграда в Москву. Попытку приблизиться F-18 предпринял над нейтральными водами.
Истребителю НАТО помешали Су-27 морской авиации Балтийского флота, которые сопровождали самолет Шойгу.
В 2017 году Минобороны РФ уже несколько раз сообщало о попытках истребителей НАТО приблизиться к самолету Шойгу, летевшему из Калининграда в Москву. В штаб-квартире альянса тогда говорили, что не знали, кто находится на борту самолета.
НАТО, в свою очередь, сообщало, что российские Су-27 проводили небезопасные перехваты самолетов альянса. И НАТО, и Минобороны РФ подчеркивают, что их военные действуют в строгом соответствии с международными законами.