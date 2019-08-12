Южнокорейская поп-группа BTS объявила о длительном перерыве в работе

Участники южнокорейской поп-группы BTS сделают перерыв в работе. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, которая выступает как агент группы.

Отмечается, что во время отдыха участники BTS «будут наслаждаться обычной жизнью молодых людей».

Big Hit Entertainment подчеркнула, что это первый официальный перерыв в работе BTS с момента создания группы в 2013 году. Компания не уточнила, сколько он продлится, но назвала его продолжительным.

На сайте BTS указано, что в октябре 2019 года у группы запланированы три концерта в Сеуле и один в Эр-Рияде.

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