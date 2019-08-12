Центробанк выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России объявил о выпуске серии памятных монет с героями советского мультфильма «Бременские музыканты».

В честь 50-летия анимационной ленты в обращение запущены серебряные монеты номиналом три рубля (тираж — 3000 штук) и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и цветном исполнении (тираж — 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно).

В компании «Союзмультфильм», обладающей правами на изображения персонажей мультфильма, объявили, что намерены разобраться в ситуации.

«Они не могли это выпустить без нашей лицензии. Я удивлена тоже и это уже не в первый раз происходит, — заявила радиостанции „Говорит Москва“ председатель совета директоров „Союзмультфильма“ Юлиана Слащева. — В прошлый раз тоже были монеты „Ну, погоди!“, которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать. У них какая-то собственная политика идет по монетам, свой план выпуска… Будем делать запрос, потому что сами узнали об этом только что».

Обновлено. В пресс-службе Центробанка заявили, что выпуск памятных монет проводится в соответствии с лицензионным договором с «Союзмультфильмом». Юлиана Слащева также подтвердила эту информацию «Интерфаксу».