СК предъявил обвинение по «московскому делу» Валерию Костенку

Следственный комитет предъявил обвинения в участии в массовых беспорядках 14-му фигуранту « », активисту партии «Яблоко» Валерию Костенку.

В «Яблоке» сообщили, что Костенок не признал вину. «Невозможно принимать участие в том, чего не было», — сказали в партии. Адвокат Константин Кузьмин подтвердил «МБХ медиа», что Костенок не признал вину. Защитник отметил, что не знает, за какой эпизод активисту предъявили обвинение.

12 августа Басманный суд Москвы определит Костенку меру пресечения.