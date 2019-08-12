СК предъявил обвинение по «московскому делу» Валерию Костенку
Источник: Яблоко
Надежный источник
Следственный комитет предъявил обвинения в участии в массовых беспорядках 14-му фигуранту «московского дела», активисту партии «Яблоко» Валерию Костенку.
В «Яблоке» сообщили, что Костенок не признал вину. «Невозможно принимать участие в том, чего не было», — сказали в партии. Адвокат Константин Кузьмин подтвердил «МБХ медиа», что Костенок не признал вину. Защитник отметил, что не знает, за какой эпизод активисту предъявили обвинение.
12 августа Басманный суд Москвы определит Костенку меру пресечения.