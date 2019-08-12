Обвиняемый по «московскому делу» Валерий Костенок признал вину. Его тоже отправили в СИЗО

Обновление. Судья Басманного суда Наталья Дударь отправила Костенка в СИЗО до 11 октября.

Валерий Костенок, волонтер штаба кандидата от «Яблока» Кирилла Гончарова на выборах в Мосгордуму, признал вину в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве. Об этом он сам заявил на заседании суда по мере пресечения 12 августа.

В связи с этим Костенок и адвокаты попросили не отправлять его в СИЗО, а назначить домашний арест. «Учитывая, что с фигурантами другими уголовного дела не знаком, ходатайство не поддерживаю, готов быть на связи с уполномоченными органами, открыть дома дверь по первому требованию сотрудников», — сказал Костенок.

Костенок — первый обвиняемый по «московскому делу», признавший вину именно в массовых беспорядках. Другой фигурант Евгений Коваленко ранее также признал вину, но по обвинению в нападении на полицейского, еще до возбуждения дела о беспорядках.