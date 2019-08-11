В Москве задержали фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича, который выступал на митинге 10 августа

В Москве вечером 10 августа был задержан фигурант «болотного дела» и участник проекта «ОВД-Инфо» Алексей Полихович, который днем выступал на митинге на проспекте Сахарова.

Полиховича доставили в ОВД «Красносельский», на него составлен протокол о .

Его жена Татьяна предположила, что дело связано с его выступлением на митинге, передает «ОВД-Инфо». Критикуя действия силовиков, Полихович несколько раз сказал со сцены: «Они ****** [охренели]».

«Раз в семь лет корабль Следственного комитета приплывает в Москву и забирает партию молодых людей, чтобы принести их в жертву Минотавру. Они увозят их в лабиринт, они сажают их в лабиринт тюрем, мусорского беспредела и судов», — сказал также Полихович.

Дело по статье о массовых беспорядках, возбужденное после протестов 27 июля, часто сравнивают с «болотным делом» — самым крупным уголовным делом в России, связанным с политическими выступлениями. По «болотному делу» в массовых беспорядках обвинили более 30 человек.