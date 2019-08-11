В Москве по итогам акции 10 августа задержали 256 человек. В ОВД задержанных допрашивали следователи и люди в штатском

В Москве в связи с акцией протеста 10 августа были задержаны 256 человек. Такие данные опубликовал проект «ОВД-Инфо» в ночь на воскресенье.

Как пишет «ОВД-Инфо», в ОВД «Котловка», куда привезли 20 человек, приехали сотрудники Следственного комитета, у задержанных отняли телефоны. В ОВД «Академический» людей допрашивали сотрудники в штатском, которые отказывались представляться.

В ОВД «Очаково» у задержанных принудительно брали отпечатки пальцев. Из ОВД «Пресненский» задержанного увезли на скорой с вывихнутой ключицей. В ряд отделений не пускали адвокатов.

Во всей России в связи с акцией 10 августа были задержаны 352 человека, из них 79 в Санкт-Петербурге, 13 в Ростове-на-Дону и по два человека в Брянске и в Сыктывкаре, пишет «ОВД-Инфо».

Митинг в связи с недопуском оппозиционных кандидатов в Мосгордуму 10 августа был согласованным. На проспект Сахарова, по данным «Белого счетчика», пришли около 50 тысяч человек. После акции около полутора тысяч человек отправились на Китай-город в район администрации президента; их начали задерживать.