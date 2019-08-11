Под Казанью из-за утечки опасного вещества из цистерны перекрыли федеральную трассу
Источник: Управление МЧС по Татарстану
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В Татарстане перекрыли федеральную дорогу «Волга» (М-7) из-за утечки тригонокса из автоцистерны. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«Угрозы для населения нет», — заявили в ведомстве.
Утечка в виде испарения началась из-за поломки холодильной установки. Вещество перевозили из Бельгии в Стерлитамак в Башкирии.
Дорогу перекрыли в районе деревни Званка под Казанью. Инспекторы ГИБДД организовали объезд. К цистерне свозят песок «для создания обвалования» вокруг нее, заявили в МЧС.
Обновление. В 17:37 МЧС сообщило о ликвидации утечки и восстановлении движения.
В МЧС рассказали, что тригонокс — взрывоопасное вещество, которое при воздействии на кожу вызывает «трудно поддающиеся лечению» дерматиты, а при попадании в организм «действует на центральную нервную систему».