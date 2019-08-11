На складе боеприпасов в Красноярском крае потушили второй за неделю пожар. При новых взрывах пострадали 17 человек

Второй за неделю пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края потушен, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.

«Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы — убеждаются в полной безопасности», — заявил он.

В результате повторных взрывов пострадали 17 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Первый пожар на складе в Ачинском районе, спровоцировавший детонацию боеприпасов, начался 5 августа. Пострадали 14 человек, один погиб; более 16 тысяч человек были эвакуированы. Причина возгорания пока не названа.

9 августа на складе начался новый пожар — как заявили в Минобороны, причиной стало попадание молнии. На складе в этот момент шли работы по разминированию.