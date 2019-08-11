На МКАДе Tesla взорвалась после ДТП

На МКАДе вечером 10 августа взорвался и сгорел электромобиль Tesla, столкнувшийся перед этим с эвакуатором. О происшествии сообщила пресс-служба госавтоинспекции по Москве.

В результате аварии получили травмы, по неофициальным данным, владелец машины и двое его детей; мужчина находится в реанимации. Как следует из сообщения ТАСС, в момент взрыва их в салоне машины не было.

«РЕН ТВ» утверждает, что Tesla ехала на автопилоте. Подтверждения этой информации нет.

По данным на март 2019 года, в России зарегистрировано более 3,6 тысячи электромобилей, из которых более 300 — марки Tesla. Продажи электромобилей быстро растут.