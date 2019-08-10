Власти Кипра задержали бизнесмена Игоря Польченко. В России его обвиняют в махинациях на 7 миллиардов рублей

Полиция Кипра задержала российского бизнесмена Игоря Польченко, которого в РФ обвиняют в крупных финансовых махинациях, сообщает «Коммерсант».

Польченко находился в розыске по линии Интерпола; по данным издания, его задержание произошло 7 августа.

Польченко является бенефициаром ряда крупных компаний Приморья, которые взяли кредиты сразу у нескольких банков, после чего, не выплатив их, начали процедуру банкротства. Общая сумма ущерба оценивается в 7 миллиадов рублей, из которых 3,5 миллиарда приходятся на Сбербанк, еще миллиард — на ВТБ.

В отношении Польченко в России возбуждены дела о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ) и незаконном получении кредита (статья 176 УК РФ).