В Тюмени мужчина открыл огонь по пытавшимся задержать его сотрудникам Росгвардии

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 10 августа. Как сообщается, в ходе патрулирования группа вневедомственной охраны Росгвардии заметила подозрительного мужчину. При приближении к нему он открыл огонь, ранив одного из сотрудников.

Для задержания мужчины другие сотрудники применили табельное оружие. С ранением ног его доставили в больницу. СК возбудил против него уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.