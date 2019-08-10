Пакистан отменил транспортное сообщение с Индией из-за упразднения штата Джамму и Кашмир

Власти Пакистана отменили движение автобусов между Лахором и столицей Индии Нью-Дели. Как отмечает Reuters, это был последний маршрут общественного транспорта между двумя странами.

Ранее Пакистан отменил несколько других маршрутов автобусов и два поезда.

Индия 6 августа отменила особый статус штата Джамму и Кашмир: на его месте будут созданы две территории, имеющие меньшее самоуправление, нежели штат. Подавляющее большинство населения Кашмира составляют мусульмане; Пакистан традиционно оказывает им поддержку.

Пакистан уже объявил о понижении уровня дипломатических контактов с Индией, а также об отмене трансграничной торговли.