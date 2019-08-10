На протестной акции в Петербурге задержали 80 человек

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора на акции солидарности с московскими протестующими полиция задержала 80 человек, сообщает корреспондент «Медузы».

Полиция задерживала людей, несмотря на то что акция проходила в формате одиночных пикетов, не требующих согласования: ее участники стояли с плакатами по очереди.

В общей сложности, по оценкам корреспондента «Медузы», на акцию собрались более двухсот человек. Также у Гостиного двора во время пикетов находились десятки прохожих, наблюдавших за происходящим.