Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с BBB- до BBB со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства полагают, что несмотря на новые санкции США, низкий уровень госдолга и валютные резервы позволят экономике сохранять стабильность.

Рейтинг BBB от Fitch имеют, в частности, Венгрия, Болгария, Мексика, Казахстан.

Агентство Fitch, в отличие от S&P и Moodyʼs, не опускало рейтинг России до «мусорного» уровня на фоне падения курса рубля и санкций.