В Великобритании на большей части территории страны произошел сбой в электроснабжении

Крупный сбой в работе энергосистем произошел на большей части территории Великобритании, сообщает BBC News.

Сбой затронул большую часть Лондона, из-за чего возникли проблемы в работе светофоров. Расписание движения поездов нарушено.

Британская компания-оператор UK Power Networks сообщила в твиттере, что, предположительно, это связано со сбоем в работе Национальной энергетической сети.