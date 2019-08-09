В Сирии пропал лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников

В Сирии перестал выходить на связь лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, сообщил РБК его помощник.

Мельников пропал после того, как вместе с проводниками поехал в сирийскую провинцию Большой Идлиб. Это случилось поздно вечером 7 августа, после этого он пропустил несколько сеансов связи.

Движение «Альтернатива» существует с 2011 года. Оно специализируется на помощи жертвам трудового рабства и сексуальной эксплуатации.

В Сирии движение занимается освобождением выходцев из России и других стран СНГ из семейного рабства, а также проблемой жестокого обращения с военнопленными. Мельников, в частности, способствовал освобождению российского путешественника Константина Журавлева, который провел в плену у повстанческих группировок три года.

Ранее Мельников был активистом движения в защиту Химкинского леса, фигурантом «болотного дела». Он также участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов.