В Москве 10 августа пройдет соревнование по вождению автозаков

Управление ФСИН по Москве проведет 10 августа соревнование по вождению автозаков среди водителей региональных подразделений ведомства.

«Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы», — пишет ТАСС.

Турнир приурочен к Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который с недавних пор отмечается 11 августа. Ранее ФСИН проводила подобные соревнования, в частности, по случаю Дня работников автомобильного транспорта в октябре.

10 августа в Москве должна пройти очередная масштабная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Две предыдущие акции, 27 июля и 3 августа, не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями протестующих. Митинг 10 августа на проспекте Сахарова был согласован городскими властями.